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«Методы преступников становятся всё более изощрёнными и варварскими»: Путин — об угрозе международного террорризма

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RT
В Санкт-Петербурге проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней принимают участие секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб, а также представители международных организаций. Видеообращение к участникам форума записал Владимир Путин. RT вёл трансляцию.

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