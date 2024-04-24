«Методы преступников становятся всё более изощрёнными и варварскими»: Путин — об угрозе международного террорризма

В Санкт-Петербурге проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней принимают участие секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб, а также представители международных организаций. Видеообращение к участникам форума записал Владимир Путин. RT вёл трансляцию.