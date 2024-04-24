Ударами артиллерии, авиации и ракетных войск: ВС РФ поразили цех производства беспилотников и хранилище топлива ВСУ

Российские войска поразили в зоне СВО цех производства беспилотников и хранилище топлива ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ. Также в течение прошедших суток средства ПВО сбили 299 украинских БПЛА. Общие потери украинских войск составили до 1015 военнослужащих.

В течение прошедших суток российские войска поразили цех производства украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражён цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах», — говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

Ситуация на линии фронта

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Новосёловское и Червоная Диброва (ДНР). Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее н. п. Нововодяное (ЛНР).

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

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Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24, 30 и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка (ДНР). Вблизи н. п. Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка (ДНР) отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

Потери противника за сутки составили: до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено: две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». К тому же уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

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Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Семёновка, Новгородское и Бердычи (ДНР).

Отражены семь контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23, 24, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад ВСУ возле н. п. Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново (ДНР). ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны возле н. п. Водяное, Шевченко и Старомайорское (ДНР). Отражена контратака штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе н. п. Урожайное (ДНР). Потери ВСУ составили: до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 28, 65, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Щербаки, Работино, Малая Токмачка (Запорожская область), Высшетарасовка (Днепропетровская область), Берислав и Ольговка (Херсонская область).

Противник потерял до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США.