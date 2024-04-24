Подразделения Южной группировки войск ВС России улучшили положение в зоне СВО

В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ», — об этом говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке авиации и артиллерии взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра в ДНР.