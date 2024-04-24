RT в Telegram
Подпишись

Подразделения Южной группировки войск ВС России улучшили положение в зоне СВО

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
Подразделения Южной группировки войск ВС России улучшили положение в зоне СВО
  • РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ», — об этом говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке авиации и артиллерии взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить