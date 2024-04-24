В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
- Gettyimages.ru
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее стало известно о взрывах в Сумах.
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