Член ОП Данюк назвал грабежом планы по использованию доходов от активов России
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По словам эксперта, де-факто российские активы заморожены, но вместе с тем, так как они хранятся за рубежом, это подразумевает определённую доходность.
Он также подчеркнул, что европейские власти хотят создать правовой механизм, в рамках которого получится направить деньги на Украину.
«В фонд мира, как они это называют, на самом деле на поддержку боевых действий против России. С одной стороны, действительно, это не те самые деньги, которые Россия вложила в своё время в европейские финансовые институты. С другой стороны, эти деньги — производные от российских денег, поэтому, по факту, это точно такой же откровенный грабёж, попустительство международного права и достаточно опасный прецедент», — добавил собеседник RT.
Ранее представитель Европейского союза на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно прокомментировал ситуацию с замороженными в западных странах государственными активами России.
23 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.