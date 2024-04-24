RT в Telegram
Подпишись

Член ОП Данюк назвал грабежом планы по использованию доходов от активов России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал план Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов.
Член ОП Данюк назвал грабежом планы по использованию доходов от активов России
  • AP
  • © Virginia Mayo

По словам эксперта, де-факто российские активы заморожены, но вместе с тем, так как они хранятся за рубежом, это подразумевает определённую доходность.

Он также подчеркнул, что европейские власти хотят создать правовой механизм, в рамках которого получится направить деньги на Украину.

«В фонд мира, как они это называют, на самом деле на поддержку боевых действий против России. С одной стороны, действительно, это не те самые деньги, которые Россия вложила в своё время в европейские финансовые институты. С другой стороны, эти деньги — производные от российских денег, поэтому, по факту, это точно такой же откровенный грабёж, попустительство международного права и достаточно опасный прецедент», — добавил собеседник RT.

Ранее представитель Европейского союза на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно прокомментировал ситуацию с замороженными в западных странах государственными активами России.

23 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить