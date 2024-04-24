Член ОП Данюк назвал грабежом планы по использованию доходов от активов России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал план Евросоюза по использованию доходов от замороженных российских активов.

По словам эксперта, де-факто российские активы заморожены, но вместе с тем, так как они хранятся за рубежом, это подразумевает определённую доходность.

Он также подчеркнул, что европейские власти хотят создать правовой механизм, в рамках которого получится направить деньги на Украину.

«В фонд мира, как они это называют, на самом деле на поддержку боевых действий против России. С одной стороны, действительно, это не те самые деньги, которые Россия вложила в своё время в европейские финансовые институты. С другой стороны, эти деньги — производные от российских денег, поэтому, по факту, это точно такой же откровенный грабёж, попустительство международного права и достаточно опасный прецедент», — добавил собеседник RT.

Ранее представитель Европейского союза на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно прокомментировал ситуацию с замороженными в западных странах государственными активами России.

23 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.