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Аналитик назвал опасным прецедентом планы использовать доходы от активов России

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Анастасия Румянцева
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов раскритиковал в беседе с RT разработку Евросоюзом плана по использованию доходов от замороженных российских активов.
Аналитик назвал опасным прецедентом планы использовать доходы от активов России
  • AP
  • © Virginia Mayo

«В странах Европейского союза заморожено чуть меньше $300 млрд российских активов. Преимущественно это на 90% государственные активы, то есть золотовалютный резерв России. Речь идёт о том, чтобы те проценты, которые зарабатываются на этих активах, они обособлялись, и Европейский союз принял бы какое-то юридическое решение о том, чтобы использовать эти активы на различные цели», — объяснил собеседник RT.

Он указал, что с точки зрения экономики речь не идёт о каких-то баснословных суммах. По его мнению, они недостаточны для того, чтобы рефинансировать какие-то процессы ни на Украине, ни где-либо ещё.

«Но это такой опасный прецедент правовой, за которым последует взаимный ответ, и потом долгая цепочка, кто на что будет отвечать, потому что примерно вот соответствующая сумма средств находится сегодня на счетах типа С у нерезидентов в России, и в конце концов зеркальным образом Россия может поступить с этой суммой. Это какой-то путь к эскалации, когда начинается взаимная национализация даже не самих активов, а доходов от их использования», — заключил Абрамов.

Ранее представитель Европейского союза на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно прокомментировал ситуацию с замороженными в западных странах государственными активами России.

23 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов

По его словам, эти доходы находятся на отдельных счетах.

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