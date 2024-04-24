Представитель ЕС на Ближнем Востоке прокомментировал ситуацию с активами России

Представитель Европейского союза на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно прокомментировал ситуацию с замороженными в западных странах государственными активами России.

«Сейчас речь идёт о доходах с этих активов, а не о самих этих активах. Доходы с этих активов считаются несуверенными, а поэтому по закону ОБСЕ, Совет Европы и государства — члены Евросоюза могут конфисковать эти доходы и использовать их для оказания финансовой и военной помощи Украине. Вот об этом идёт речь, и именно этот вопрос обсуждался сегодня в Европарламенте, а также вопрос принятия нового закона Евросоюза в этой связи», — заявил он в разговоре с RT.

23 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.

По его словам, эти доходы находятся на отдельных счетах.

Боррель отметил, что они могут приносить до €3 млрд в год. По его утверждениям, они «не принадлежат России, поскольку не являются её суверенными активами».