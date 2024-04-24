Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Власти Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи с главой британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Кэмероном.

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве», — цитирует его ТАСС.

Он выразил надежду, что это соглашение «придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном».

Ранее Германия и Британия договорились увеличивать присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения.