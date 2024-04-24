Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнёрстве
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Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи с главой британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Кэмероном.
«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве», — цитирует его ТАСС.
Он выразил надежду, что это соглашение «придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном».
Ранее Германия и Британия договорились увеличивать присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения.