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Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

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Власти Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.
Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнёрстве
  • Gettyimages.ru
  • © Kyrylo Neiezhmakov

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи с главой британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Кэмероном.

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве», — цитирует его ТАСС.

Он выразил надежду, что это соглашение «придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном».

Ранее Германия и Британия договорились увеличивать присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения.

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