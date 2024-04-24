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Германия и Британия договорились увеличивать присутствие в Прибалтике

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Германия и Британия будут увеличивать присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения, об этом говорится в соглашении Берлина и Лондона по вопросам безопасности и обороны. Соглашение было принято после встречи канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в столице ФРГ.
Германия и Британия договорились увеличивать присутствие в Прибалтике
  • AP
  • © Alastair Grant

«Мы будем усиливать наше присутствие, в том числе за счёт совместных учений», — говорится в заявлении.

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