Германия и Британия договорились увеличивать присутствие в Прибалтике

Германия и Британия будут увеличивать присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения, об этом говорится в соглашении Берлина и Лондона по вопросам безопасности и обороны. Соглашение было принято после встречи канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в столице ФРГ.

AP

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«Мы будем усиливать наше присутствие, в том числе за счёт совместных учений», — говорится в заявлении. Ранее крупномасштабные военные учения Вооружённых сил ФРГ «Великая квадрига — 2024» стартовали на территории Литвы.