il Giornale: на Западе фальсификации и русофобия в ходу с петровских времен На Западе уже вошло в традицию стремление разжигать русофобию, чтобы прикрыть собственную политику экспансионизма, пишет il Giornale. Западные политики и СМИ активно использовали фальсификации в отношении России ещё с XVIII века, распространяя сфабрикованное «Завещание Петра Великого». И сейчас фальшивые «певцы демократии» вновь пытаются убедить всех в том, какую «опасность для мира» якобы представляет Россия, говорится в статье. 10 января 2017 il Giornale

Il Giornale: Оправиться от землетрясения Италии помогают не «друзья» из ЕС, а «враждебная» Россия На случившиеся на прошлой неделе землетрясения в Италии ее «друзья» из ЕС отреагировали не просто с безразличием, а с «саркастическим цинизмом», считает Il Giornale. В то же время Россия, которую Европа считает своим «врагом», тут же предложила помощь в ликвидации последствий катастрофы. И такое случается уже не в первый раз. 8 ноября 2016 il Giornale

Il Giornale: Россия предложила помощь пережившей землетрясение Италии Россия одной из первых предложила Италии помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в центральных областях страны. Владимир Путин выразил свои соболезнования и готовность оказать необходимую поддержку, а глава МЧС России уже предложил своему итальянскому коллеге выслать специалистов отряда «Центроспас», сообщает Il Giornale. 25 августа 2016 il Giornale

Il Giornale: Кто бы ни выиграл выборы в США, проиграет Европа Европейцы привыкли видеть в США страну, которая ведет за собой свободный мир в борьбе против «империи зла». Однако ее уже давно не существует, и Америка заботится лишь о том, как добиться абсолютного мирового господства. Кто бы ни стал новым президентом, ситуация не изменится, и Европе пора к этому привыкнуть, пишет Il Giornale. 23 мая 2016 il Giornale

Il Giornale: Новая мобильная ОС защитит россиян от американского шпионажа Российская компания «Открытая мобильная платформа» ведет разработку новой мобильной ОС, которая должна стать конкурентом Apple и Android. Впрочем, ее основная задача – защитить россиян от слежки американских и британских спецслужб, считает Il Giornale. 20 мая 2016 il Giornale

Il Giornale: Победа Клинтон на выборах приведет к третьей мировой Внешнеполитические взгляды Хиллари Клинтон вызвали беспокойство у автора ее биографии Дианы Джонстоун. В интервью Il Giornale она отметила, что избрание Хиллари Клинтон на пост президента может привести к третьей мировой войне, ведь она будет придерживаться антироссийского курса и может использовать военную мощь вместо дипломатии. 28 апреля 2016 il Giornale

il Giornale: Поражение ИГ в Пальмире – прекрасная новость, но не для всех СМИ Крупные западные СМИ фактически проигнорировали новость об освобождении Пальмиры от боевиков «Исламского государства», хотя не устают повторять, что именно терроризм представляет главную угрозу для мировой стабильности, отмечает il Giornale. По мнению автора, это в очередной раз подтверждает, насколько легко власти США и ЕС могут направлять в нужную сторону внимание СМИ, которые очень сильно зависят от официальных правительственных источников финансирования. 12 апреля 2016 il Giornale

Il Giornale: «Умеренный» Вашингтон протянул руку России Часть американской политической элиты, которая придерживается умеренных взглядов, нашла в себе силы восстать против неоконсерваторов. Судя по недавнему выступлению госсекретаря США Джона Керри, они хотят дружить с Москвой, а не враждовать. Однако пока что неясно, хватит ли у них сил противостоять людям, которые 15 лет направляли внешнеполитический курс Америки, пишет Il Giornale. 29 января 2016 il Giornale

il Giornale: В случае войны Калининград нанесет НАТО максимальный урон Россия настолько хорошо укрепила Калининград, что это вызвало беспокойство даже у американских генералов. Как пишет il Giornale, военная группировка в этом изолированном от основной территории регионе способна достойно ответить на превентивный удар НАТО. 21 января 2016 il Giornale

Il Giornale: Дружба с Россией для Европы важнее «капризов» Вашингтона Вместо того чтобы бороться с Россией, США должны понять, что она очевидный союзник в борьбе с исламизмом. А помочь ей в этом должна Европа, которая до этого момента лишь потакала «капризам» Америки, считает издание Il Giornale. 18 января 2016 il Giornale