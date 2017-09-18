Stuttgarter Nachrichten: коррупция уничтожает Украину изнутри Украина стремится как можно скорее вступить в НАТО, но сейчас на её пути слишком много непреодолимых преград, в этом мнения американских и европейских партнёров Киева совпадают, пишет Stuttgarter Nachrichten. Украине мешает не только нестабильность на востоке: её главный враг — коррупция, которая грозит развалить страну изнутри. 18 сентября 2017 Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten обрушилась на немецких либералов — решили смириться с российским Крымом, наплевав на принципы Призывая к «перезагрузке отношений» с Россией и признанию «аннексии Крыма» «долгосрочным состоянием», лидер либеральной Свободой партии Германии Кристиан Линднер «закрывает глаза на попрание свободных ценностей на полуострове», пишет Stuttgarter Nachrichten. «Идя навстречу автократу Путину», Линднер наносит вред позиции Запада в переговорах, считает издание. 7 августа 2017 Stuttgarter Nachrichten

Гернот Эрлер: после укрепления экономики Россия продержится в Сирии ещё долго Россия не заинтересована в «вечной войне» в Сирии, так как она связана с большими расходами, заявил в интервью Stuttgarter Nachrichten уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. Однако, поскольку в настоящее время цены на газ и нефть не падают и экономическая ситуация в России улучшилась, Кремль продержится в Сирии «ещё долго», отметил эксперт. 2 мая 2017 Stuttgarter Nachrichten