Stuttgarter Nachrichten
Stuttgarter Nachrichten: коррупция уничтожает Украину изнутри
Украина стремится как можно скорее вступить в НАТО, но сейчас на её пути слишком много непреодолимых преград, в этом мнения американских и европейских партнёров Киева совпадают, пишет Stuttgarter Nachrichten. Украине мешает не только нестабильность на востоке: её главный враг — коррупция, которая грозит развалить страну изнутри.
Stuttgarter Nachrichten обрушилась на немецких либералов — решили смириться с российским Крымом, наплевав на принципы
Призывая к «перезагрузке отношений» с Россией и признанию «аннексии Крыма» «долгосрочным состоянием», лидер либеральной Свободой партии Германии Кристиан Линднер «закрывает глаза на попрание свободных ценностей на полуострове», пишет Stuttgarter Nachrichten. «Идя навстречу автократу Путину», Линднер наносит вред позиции Запада в переговорах, считает издание.
Гернот Эрлер: после укрепления экономики Россия продержится в Сирии ещё долго
Россия не заинтересована в «вечной войне» в Сирии, так как она связана с большими расходами, заявил в интервью Stuttgarter Nachrichten уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. Однако, поскольку в настоящее время цены на газ и нефть не падают и экономическая ситуация в России улучшилась, Кремль продержится в Сирии «ещё долго», отметил эксперт.
Немецкий политик упрекнул Россию в ядерных угрозах
«Абсолютно неприемлемо» использовать ядерные угрозы в политических целях, заявил в интервью Stuttgarter Nachrichten уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, адресовав свои обвинения Москве. «Мы призываем к полному ядерному разоружению», — добавил немецкий политик.