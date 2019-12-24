Steigan blogger: членство в НАТО из-за «российской угрозы» обходится Норвегии в миллиарды

Чем обширнее разрушения в результате военных конфликтов, спровоцированных участием западных сил, тем настырней становится антироссийская пропаганда, отмечает профессор истории Жорж Шабер. По его мнению, Норвегия напрасно выплачивает НАТО миллиардные взносы, поскольку сейчас альянс не защищает её, а лишь повышает уровень напряжённости, используя «российскую угрозу» в качестве удобного предлога.