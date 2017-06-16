SN: NASA разрешили осваивать космос с помощью российских ракетных двигателей Сенат США принял поправку к закону о новых санкциях против России, чтобы NASA могло и дальше закупать ракетные двигатели российского производства, пишет Space News. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал это решение, назвав его «подарком для российского военно-промышленного комплекса», и призвал не ставить национальную безопасность в зависимость от поставок из России. 16 июня 2017 Space News

Space News: Конгресс США «помог Путину» удвоением закупок РД-180 В ожидании 2022 года, когда у Америки, наконец, должна появиться ракета-носитель Vulcan, Конгресс США постановил удвоить закупки у России двигателей РД-180. Как сообщает Space News, критики этого решения отмечают, что оно пойдет на пользу российской военной промышленности и «карманам Путина». 29 апреля 2016 Space News

«Импортозамещать» российский РД-180 будут сразу две американские компании ВВС США определились, какие компании будут разрабатывать ракеты и двигатели, которые придут на замену российским РД-180. Суммарно ВВС США планируют потратить более 700 миллионов долларов на то, чтобы покончить с зависимостью от России, сообщает Space News. 1 марта 2016 Space News

Space News: «Ненормальный» российский спутник напугал Пентагон «Таинственный российский военный спутник» долгое время находился вблизи двух аппаратов Intelsat, сообщает Space News. Это обстоятельство весьма встревожило руководство компании и даже привело к секретным встречам на уровне Пентагона. Американские военные предположили, что российский спутник мог быть оснащен орбитальным противоспутниковым оружием. 10 октября 2015 Space News

Space News: Россия выведет в космос «китайскую угрозу» Китай планирует приобрести российские ракетные двигатели для своей лунной программы, передает Space News. Эта сделка может обострить спор политических кругов США относительно использования космических технологий из России, считает издание. Ведь американское Министерство обороны уже рассматривает Пекин и Москву в качестве «крупнейших угроз» в космосе. 17 июля 2015 Space News

Space News: Американские конгрессмены запретят российские ракетные двигатели Члены американского конгресса, недовольные зависимостью США от российских ракетных двигателей РД-180, подготовили законопроект, который вводит запрет на их закупку, сообщает Space News. Однако, как отмечает издание, в Соединенных Штатах альтернативы российским двигателям только разрабатываются. 3 декабря 2014 Space News