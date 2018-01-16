Schweriner Volkszeitung
SVZ: немецкий пастор отправит в Россию караван повозок с Колоколом мира
Священник из немецкого города Брюк в земле Бранденбург собирается отправиться на повозках в Великий Новгород, сообщает Schweriner Volkszeitung. Это акция станет знаком «примирения и взаимопонимания народов», объяснил он.
Наберут по объявлению: Немецкая газета открыла вакансию федерального президента
Schweriner Volkszeitung разместил на своем сайте шуточную вакансию на должность президента Германии. В ней издание перечисляет обязанности будущего главы государства, с которыми он столкнется на «этом сложном для страны этапе». Нужно будет ладить и с русскими, и с американцами, усмирить радикалов и урегулировать миграционный кризис, сохранить Евросоюз, а также отказаться от личной жизни. При этом в вакансии указывается, что предпочтение отдается кандидатам женского пола.
Немецкий городок не отдаст своего Ленина даже Путину
В немецком городе Шверине ведутся споры по поводу демонтажа памятника В.И. Ленину. Местный предприниматель, глава фирмы Kreml Event, заявил о готовности приютить у себя вождя революции. Другая немецкая семья изъявила желание приобрести статую и переплавить ее на колокола. Но обербургомистр Шверина заявила, что не отдаст монумент даже самому Путину, пишет Schweriner Volkszeitung.