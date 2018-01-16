Священник из немецкого города Брюк в земле Бранденбург собирается отправиться на повозках в Великий Новгород, сообщает Schweriner Volkszeitung. Это акция станет знаком «примирения и взаимопонимания народов», объяснил он.

Наберут по объявлению: Немецкая газета открыла вакансию федерального президента

Schweriner Volkszeitung разместил на своем сайте шуточную вакансию на должность президента Германии. В ней издание перечисляет обязанности будущего главы государства, с которыми он столкнется на «этом сложном для страны этапе». Нужно будет ладить и с русскими, и с американцами, усмирить радикалов и урегулировать миграционный кризис, сохранить Евросоюз, а также отказаться от личной жизни. При этом в вакансии указывается, что предпочтение отдается кандидатам женского пола.