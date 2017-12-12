New Yorker: благодаря России Асад в кресле президента может пересидеть Трампа США уже не против сохранения власти Башара Асада до президентских выборов 2021 года, пишет The New Yorker. Отказаться от требований отставки сирийского президента Вашингтон заставили успехи России и других союзников Сирии на военном и дипломатическом поле. В итоге Асад может продержаться на посту президента даже дольше, чем Трамп. 12 декабря 2017 New Yorker

New Yorker: «российское вмешательство» — очередной провал американских спецслужб Раздутые после терактов 11 сентября 2001 года бюджеты не помогли американским разведывательным службам ни защитить публику от «российской дезинформации» в интернете, ни даже предупредить её об этой «кампании», пишет обозреватель The New Yorker Дэйна Прист. По мысли журналиста, разведывательному сообществу США следует как можно скорее начать работу над ошибками, поскольку признаков, что Россия прекратила свою зловредную деятельность, пока не наблюдается. 14 ноября 2017 New Yorker

В Америке Трампа журналист The New Yorker увидел советские черты В Соединённых Штатах у руля встал представитель «худшего сорта людей», считает американский журналист, эмигрировавший в своё время из Советского Союза. Нынешняя ситуация в США напоминает ему атмосферу советских времён. Как он пишет в своей статье для The New Yorker, настало время рассказать американским подросткам об опасности, которая исходит от Трампа, но предупредить их о том, чтобы они не разговаривали на эту тему с незнакомцами. 21 октября 2017 New Yorker

The New Yorker: американская демократия превращает США в недееспособное государство Даже после бойни в Лас-Вегасе в США продолжается подготовка к принятию закона, который упрощает процесс импорта автоматических винтовок, транспортировки оружия через границы штатов и покупки глушителей. Как пишет The New Yorker, нет никаких причин сомневаться в том, что в конечном итоге этот закон будет принят большинством голосов, а все попытки ужесточить законы об оружии так и останутся безуспешными, поскольку американская демократия постепенно превращается в недееспособное государство. 3 октября 2017 New Yorker

New Yorker шутит: Трамп променял «баскетболистов-неудачников» из НБА на российскую сборную Автор юмористической колонки The New Yorker Энди Боровиц написал сатирическую заметку, в которой президент Дональд Трамп отказывается от встречи с командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в пользу российских баскетболистов. Американский лидер утверждает, что российские спортсмены куда более талантливы — не то что «неудачники» из американской команды. 25 сентября 2017 New Yorker

New Yorker: учиться понимать Россию нужно с укропа В России, как и на Украине, во многих блюдах используют укроп, причём посыпают им всё без разбора. Как пишет автор издания The New Yorker Талия Лавин, «осваивание» укропа и привыкание к нему немного напоминает процесс привыкания к самой России, поскольку всё самое необычное и непривычное, что есть в этой стране, сглаживалось и постепенно исчезало каждый раз, когда она пробовала эту ароматную и терпкую на вкус траву. 22 сентября 2017 New Yorker

New Yorker: от выдворения шпионов США страдают куда серьёзнее, чем Россия Хотя Владимир Путин ещё в прошлом месяце объявил о сокращении американской дипмиссии в России на 755 человек, до сих пор неясно, сколько агентов разведки США покинут российскую территорию, пишет The New Yorker. Между тем издание отмечает, что взаимное выдворение шпионов вредит Вашингтону гораздо больше, чем Москве. 7 августа 2017 New Yorker

New Yorker: пока Трамп пишет в Twitter, Россия и Асад продвигаются в Сирии Как и записи Дональда Трампа в соцсетях, его внешняя политика многих смущает и отличается крайней непоследовательностью, утверждает обозреватель The New Yorker Стив Колл. И пока администрация в Вашингтоне занята своими отвлекающими манёврами и разрушением самой властной системы Америки, Россия, которая тоже должна была бы «завязнуть» в сирийском «болоте», успешно помогает Дамаску и распространяет своё влияние в регионе. 6 июня 2017 New Yorker

New Yorker пошутил: после критики Трампа Мерил Стрип запретили в России Американский журнал The New Yorker обыграл недавний конфликт между актрисой Мерил Стрип и избранным президентом США Дональдом Трампом, выпустив шуточную новость о том, что Россия наложила запрет на все фильмы с участием Стрип. Ранее актриса в ходе выступления на церемонии вручения премии «Золотой глобус» раскритиковала Трампа (не называя, впрочем, его по имени), а тот в ответ озвучил ряд жёстких комментариев в её адрес. 11 января 2017 New Yorker

New Yorker: после новогоднего теракта Турция останется без демократии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган всё уверенней движется в сторону диктатуры и всё дальше уводит свою страну от Запада, пишет The New Yorker. Причём после недавнего теракта, совершённого в Стамбуле в новогоднюю ночь, в Турции, скорее всего, наступит конец демократии. 4 января 2017 New Yorker