National Post
National Post: канадский производитель оружия поборется за перевооружение украинской армии
Канадская корпорация Colt Canada рассчитывает перевооружить украинскую армию новыми автоматами в количестве 100 тыс. единиц, сообщает National Post. Кроме того, Киев заинтересован в строительстве завода по производству боеприпасов по канадской технологии, отмечается в статье.
National Post: Россия не оставит без ответа канадский акт Магнитского
В канадском парламенте проходит процедуру согласования законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер против любого иностранного гражданина, которого обвиняют в нарушении прав человека. Этот документ уже окрестили «актом Магнитского», и Россия обещает принять собственные санкции против Канады в случае его вступления в силу.
Колумнист National Post: у Америки не было друга преданней России
Президент Трамп пытается сблизиться с Россией, и он прав, считает канадский журналист Лоуренс Соломон. В своей колонке в National Post он рассуждает о том, что, за исключением коммунистической эпохи, у Соединённых Штатов никогда не было более преданного друга, чем Россия, — особенно в самые трудные времена.
National Post: России удаётся править миром вопреки кризису
Россия умудряется господствовать в международных делах, хотя её экономика находится на грани краха, в российской армии сейчас меньше военнослужащих, чем у Индии, а по численности населения она уже уступает Нигерии, пишет National Post. По мнению экспертов, Путин умело использует мастерство своих блестящих дипломатов и традиционный «жёсткий подход», чтобы реализовать свои цели на мировой арене.
National Post: Глава МИД Канады постеснялся обличить «варварство» России в Сирии
МИД Канады даже не упомянул на своем сайте, что Россия не прошла в Совет по правам человека ООН, пишет канадская газета National Post. Автор статьи Келли Макпарланд считает, что тем самым министр иностранных дел Стефан Дион попытался «угодить» Москве – вместо того чтобы смело обличить ее «варварские действия» в Сирии.
NP: Путин удостоил 95-летнего ветерана Королевского флота медали Ушакова
Владимир Путин удостоил медали Ушакова за личное мужество и отвагу гражданина Канады Боба Кеннеди. В годы Второй мировой войны Кеннеди, служил в Королевском флоте Великобритании и отбивал атаки нацистской авиации. Из четырех ветеранов, представленных к награде, только ему здоровье позволило присутствовать на вручении медалей в российском консульстве в Торонто, сообщает National Post.
National Post: На Западе многие до сих пор не считают Украину страной
Большинство украинцев опасаются, что их страна снова станет российской колонией, утверждает автор статьи в National Post Роберт Фулфорд. К тому же, на Западе все еще не принимают всерьез проблемы Украины, ведь она так долго жила в тени России, что утратила свою идентичность, убежден Фулфорд.
NP: Не так страшны ядерные угрозы Кремля, как возможный ответ Америки
По мнению обозревателя National Post, последние разработки России в области ударных систем, способных пробить противоракетную оборону НАТО, не более чем бахвальство со стороны Владимира Путина. Он не безумец, чтобы вести полномасштабную ядерную атаку против членов альянса, а вот ответной реакции Запада действительно стоит опасаться, поскольку он так и не научился реагировать на провокации российского лидера.
National Post: Своих политиков Запад проверяет «по шкале Путина»
Сегодня потенциал западного лидера часто определяется по тому, способен ли он «не скиснуть» в разговоре с Владимиром Путиным. Как отмечает National Post, теперь этот тест выпал на долю одного из лидеров канадской Либеральной партии - Джастина Трюдо. Сам политик уверяет, что если он встретится с Путиным, то выскажет ему в лицо все, что думает.
National Post: Российские разведчики усложнят канадцам жизнь на Украине
Контингенту канадских военных инструкторов, которые вскоре должны прибыть на Украину, будет не так-то просто обучать украинских солдат искусству войны, пишет National Post. По словам американских экспертов, украинские вооруженные силы и спецслужбы настолько пронизаны российскими разведчиками и просто «сочувствующими» Москве людьми, что у канадцев просто не получится скрыть от россиян свои программы подготовки.
Канаде едва самой хватает на спутник, но ради Киева власти раскошелятся
Канадское правительство согласилось предоставить Украине разведданные со своего спутника Radarsat-2, пишет National Post. Однако, согласно планам развития канадского Минобороны, страна и так испытывает «острый дефицит» финансирования в области спутниковой разведки. Таким образом, чтобы поддержать Киев, канадским властям, возможно, придется выделить дополнительные средства.