National Post: канадский производитель оружия поборется за перевооружение украинской армии Канадская корпорация Colt Canada рассчитывает перевооружить украинскую армию новыми автоматами в количестве 100 тыс. единиц, сообщает National Post. Кроме того, Киев заинтересован в строительстве завода по производству боеприпасов по канадской технологии, отмечается в статье. 15 февраля 2018 National Post

National Post: Россия не оставит без ответа канадский акт Магнитского В канадском парламенте проходит процедуру согласования законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер против любого иностранного гражданина, которого обвиняют в нарушении прав человека. Этот документ уже окрестили «актом Магнитского», и Россия обещает принять собственные санкции против Канады в случае его вступления в силу. 4 октября 2017 National Post

Колумнист National Post: у Америки не было друга преданней России Президент Трамп пытается сблизиться с Россией, и он прав, считает канадский журналист Лоуренс Соломон. В своей колонке в National Post он рассуждает о том, что, за исключением коммунистической эпохи, у Соединённых Штатов никогда не было более преданного друга, чем Россия, — особенно в самые трудные времена. 11 февраля 2017 National Post

National Post: России удаётся править миром вопреки кризису Россия умудряется господствовать в международных делах, хотя её экономика находится на грани краха, в российской армии сейчас меньше военнослужащих, чем у Индии, а по численности населения она уже уступает Нигерии, пишет National Post. По мнению экспертов, Путин умело использует мастерство своих блестящих дипломатов и традиционный «жёсткий подход», чтобы реализовать свои цели на мировой арене. 18 января 2017 National Post

National Post: Глава МИД Канады постеснялся обличить «варварство» России в Сирии МИД Канады даже не упомянул на своем сайте, что Россия не прошла в Совет по правам человека ООН, пишет канадская газета National Post. Автор статьи Келли Макпарланд считает, что тем самым министр иностранных дел Стефан Дион попытался «угодить» Москве – вместо того чтобы смело обличить ее «варварские действия» в Сирии. 2 ноября 2016 National Post

NP: Путин удостоил 95-летнего ветерана Королевского флота медали Ушакова Владимир Путин удостоил медали Ушакова за личное мужество и отвагу гражданина Канады Боба Кеннеди. В годы Второй мировой войны Кеннеди, служил в Королевском флоте Великобритании и отбивал атаки нацистской авиации. Из четырех ветеранов, представленных к награде, только ему здоровье позволило присутствовать на вручении медалей в российском консульстве в Торонто, сообщает National Post. 26 апреля 2016 National Post

National Post: На Западе многие до сих пор не считают Украину страной Большинство украинцев опасаются, что их страна снова станет российской колонией, утверждает автор статьи в National Post Роберт Фулфорд. К тому же, на Западе все еще не принимают всерьез проблемы Украины, ведь она так долго жила в тени России, что утратила свою идентичность, убежден Фулфорд. 3 апреля 2016 National Post

NP: Не так страшны ядерные угрозы Кремля, как возможный ответ Америки По мнению обозревателя National Post, последние разработки России в области ударных систем, способных пробить противоракетную оборону НАТО, не более чем бахвальство со стороны Владимира Путина. Он не безумец, чтобы вести полномасштабную ядерную атаку против членов альянса, а вот ответной реакции Запада действительно стоит опасаться, поскольку он так и не научился реагировать на провокации российского лидера. 12 ноября 2015 National Post

National Post: Своих политиков Запад проверяет «по шкале Путина» Сегодня потенциал западного лидера часто определяется по тому, способен ли он «не скиснуть» в разговоре с Владимиром Путиным. Как отмечает National Post, теперь этот тест выпал на долю одного из лидеров канадской Либеральной партии - Джастина Трюдо. Сам политик уверяет, что если он встретится с Путиным, то выскажет ему в лицо все, что думает. 14 октября 2015 National Post

National Post: Российские разведчики усложнят канадцам жизнь на Украине Контингенту канадских военных инструкторов, которые вскоре должны прибыть на Украину, будет не так-то просто обучать украинских солдат искусству войны, пишет National Post. По словам американских экспертов, украинские вооруженные силы и спецслужбы настолько пронизаны российскими разведчиками и просто «сочувствующими» Москве людьми, что у канадцев просто не получится скрыть от россиян свои программы подготовки. 15 апреля 2015 National Post