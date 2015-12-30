MEEDIA: ZDF опроверг постановочность фильма о властном Путине ZDF отверг обвинения российских СМИ в фальсификациях материалов интервью с «российским добровольцем» в документальном фильме «Властный человек Путин», сообщает MEEDIA. В качестве доказательства немецкий канал опубликовал на своем сайте исходные материалы видеосъемки. На них видно, как Юрий Лабыскин «детально отвечает на вопросы и при этом не производит впечатления человека, рассказывающего выученное наизусть», пишет издание. 30 декабря 2015 MEEDIA

MEEDIA: Немецкий телеканал извинился за клевету на ополченцев Главный редактор службы новостей ARD-Aktuell Кай Гниффке принес свои извинения за ошибку, допущенную в репортаже о событиях на Украине, пишет MEEDIA. В нем московский корреспондент ARD Удо Лилишкес несправедливо обвинил ополченцев в убийстве двух жителей Красноармейска, хотя в действительности они погибли от рук бойцов украинского добровольческого батальона. Опровержение этому ARD дал в эфире телеканала. 5 октября 2014 MEEDIA