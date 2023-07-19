Полковник Макгрегор: Россия, Китай и Индия готовят «бунт» против финансовой гегемонии Америки

Россия, Китай и Индия создают новую валюту, которая будет обеспечиваться золотом — и эту валюту уже изъявили желание использовать в расчётах более 40 государств, заявил отставной американский полковник в интервью YouTube-каналу London Real. Как отметил Макгрегор, действия Москвы, Пекина и Дели воспринимаются во многих странах как «бунт» против разрушительной американской гегемонии в финансовом мире.