Lausitzer Rundschau: выборы в бундестаг — сложный выбор для Москвы После неудач в США и Франции Россия с осторожностью поглядывает на выборы в Германии, пишет Lausitzer Rundschau. И хотя среди ведущих партий есть политики, симпатизирующие Москве, главным образом Кремль заинтересован не в поиске альтернативы действующей власти, а в возбуждении общественного недовольства, считает издание. 12 сентября 2017 Lausitzer Rundschau

Военный эксперт: НАТО не против России — оно просто не воюет с марсианами России не следует беспокоиться из-за размещения подразделений НАТО в странах Восточной Европы, потому что действия альянса не направлены против неё, заявил военный эксперт Петер Босдорф в интервью Lausitzer Rundschau. По его словам, учения проводятся по сценарию защиты от российского вторжения исключительно потому, что всерьёз отрабатывать способы обороны от каких-нибудь марсиан армия просто не может. 16 июля 2017 Lausitzer Rundschau

Lausitzer Rundschau: Сборная России – один из главных неудачников в Рио Олимпийской сборной России «в урезанном составе» не удалось повторить своих прежних успехов, пишет Lausitzer Rundschau. Как заявил – «не без удовлетворения» – президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрманн, Россия стала одним из «главных неудачников» бразильской Олимпиады. 22 августа 2016 Lausitzer Rundschau

LR: Финал Олимпиады должен исправить ошибку на церемонии открытия Олимпиада в Сочи завершается 23 февраля, пишет Lausitzer Rundschau. Ожидается грандиозная церемония закрытия, которую будет курировать швейцарский театральный режиссер Даниэле Финци Паска. По словам директора Первого канала Константина Эрнста, на мероприятии будет исправлена ошибка, допущенная на церемонии открытия. 22 февраля 2014 Lausitzer Rundschau