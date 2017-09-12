Lausitzer Rundschau
Lausitzer Rundschau: выборы в бундестаг — сложный выбор для Москвы
После неудач в США и Франции Россия с осторожностью поглядывает на выборы в Германии, пишет Lausitzer Rundschau. И хотя среди ведущих партий есть политики, симпатизирующие Москве, главным образом Кремль заинтересован не в поиске альтернативы действующей власти, а в возбуждении общественного недовольства, считает издание.
Военный эксперт: НАТО не против России — оно просто не воюет с марсианами
России не следует беспокоиться из-за размещения подразделений НАТО в странах Восточной Европы, потому что действия альянса не направлены против неё, заявил военный эксперт Петер Босдорф в интервью Lausitzer Rundschau. По его словам, учения проводятся по сценарию защиты от российского вторжения исключительно потому, что всерьёз отрабатывать способы обороны от каких-нибудь марсиан армия просто не может.
Lausitzer Rundschau: Сборная России – один из главных неудачников в Рио
Олимпийской сборной России «в урезанном составе» не удалось повторить своих прежних успехов, пишет Lausitzer Rundschau. Как заявил – «не без удовлетворения» – президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрманн, Россия стала одним из «главных неудачников» бразильской Олимпиады.
LR: Финал Олимпиады должен исправить ошибку на церемонии открытия
Олимпиада в Сочи завершается 23 февраля, пишет Lausitzer Rundschau. Ожидается грандиозная церемония закрытия, которую будет курировать швейцарский театральный режиссер Даниэле Финци Паска. По словам директора Первого канала Константина Эрнста, на мероприятии будет исправлена ошибка, допущенная на церемонии открытия.
LR: В Германии откроют Ломоносовский дом
Во Фрайбергской горной академии в Германии откроет свои двери Ломоносовский дом, пишет Lausitzer Rundschau. Комплекс был профинансирован Санкт-Петербургским горным университетом и послужит исследовательским центром для студентов и научных гостей из России.