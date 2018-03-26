Нобелевский лауреат: феминизм — «самый решительный враг» литературы Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса в своей статье для La Repubblica анализирует риски чрезмерной политкорректности при применении её правил к литературе. Как утверждает Варгас Льоса, у литературы «всегда были враги»: в прошлом её «решительно уничтожала» религия, потом были тоталитарные системы, которые в этой «зловещей традиции» поддержали жизнь. Теперь, по мнению испанского писателя, «самый решительный враг» литературы — это феминизм. 26 марта 2018 La Repubblica

ФИФА: на ЧМ-2018 в России не пустят без паспорта болельщика ФИФА заявила о том, что паспорт болельщика станет обязательным документом, для того чтобы пройти на стадионы, где будут проходить матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Таким образом организация надеется пресечь действия футбольных хулиганов, сообщает La Repubblica. 3 марта 2017 La Repubblica

La Repubblica: Путин «клонирует» СССР и возвращает железный занавес Владимир Путин создаёт из России «клона» СССР. И вместе с этим в Европе постепенно появляется новый железный занавес. Так считает итальянская газета La Repubblica. Впрочем, она отмечает, что пока неясно, где будет проходить разделительная линия, ведь «игра ещё идёт». 24 января 2017 La Repubblica

Le Repubblica предрекла Европе «год несчастий» Итальянская газета La Repubblica считает, что Европу ожидает «год несчастий». Не последнюю роль в них сыграют брексит, избрание президентом США Дональда Трампа и его «политическая гармония» с Владимиром Путиным. 23 января 2017 La Repubblica

Глава МИД Италии: ЕС не станет наказывать Москву санкциями за Сирию Введение санкций против России за происходящее в Сирии, в частности в Алеппо, «нереалистично и неактуально». Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони. Он отметил, что главы МИД всех стран ЕС – даже те, кто положительно относится к перспективе введения санкций в отношении России, – считают, что на данный момент условий для такого шага нет, сообщает La Repubblica. 18 октября 2016 La Repubblica

La Repubblica: Путин – Клинт Иствуд от политики Владимир Путин не просто создал себе образ мачо. Он действительно крепкий парень, и перед его шармом не могут устоять даже жители западных стран, которые с каждым днем все больше боятся терроризма и которым нужен «политический Клинт Иствуд», уничтожающий злодеев, не обращая внимания на мелочи. Такое мнение выразила итальянская газета La Repubblica в статье под заголовком «Все без ума от Путина». 20 сентября 2016 La Repubblica

La Repubblica: Мельдоний предназначен не только для спорта, но и для любви Создатель мельдония Ивар Калвиньш недоволен тем, что его детище признали допингом. В защиту препарата он заявил, что спортсмены-мужчины зачастую применяют его не для улучшения своих спортивных результатов, а просто для поддержания сексуальной формы. Об этом сообщает издание La Repubblica. 19 апреля 2016 La Repubblica

Посол Украины обвинил Италию в «копировании российской пропаганды» Итальянским предпринимателям стоит перестать жаловаться на антироссийские санкции, ведь взамен упущенного рынка РФ они получили новые возможности на «евроинтегрированной» Украине. Так считает украинский посол в Италии Евгений Перелыгин. При этом в своем письме в La Repubblica он отмечает, что многочисленные статьи о негативном влиянии санкций на итальянских бизнесменов – это «информационная манипуляция» и «копирование российской пропаганды». 2 апреля 2016 La Repubblica

Repubblica: Импортозамещение заставило АвтоВАЗ сменить шведа на француза Глава АвтоВАЗа Бу Андерссон подал в отставку и 4 апреля покинет свой пост. Как сообщает издание La Repubblica, причиной стало «авторитарное» руководство Андерссона, «неделикатное» сокращение им рабочих мест и пристрастие к иностранным поставщикам. Ему на смену придет Николя Мор, бывший ранее главой румынского филиала Renault. 17 марта 2016 La Repubblica

Антироссийские санкции нанесли удар по кошельку и имиджу бизнесменов Италии Из-за санкций объем итальянского экспорта в Россию достиг самой низкой отметки за последние 10 лет. Впрочем, потеря российского рынка сбыта нанесла не только финансовый ущерб. Отсутствие итальянских товаров в России привело к появлению подделок, которые существенно портят имидж производителей Италии, пишет La Repubblica. 29 февраля 2016 La Repubblica