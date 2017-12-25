Бойкот Израилю и турне в России: IBT рассказал, чем провинилась новозеландская поп-звезда Новозеландскую поп-звезду Лорд раскритиковали за её решение отменить шоу в Тель-Авиве из-за антипалестинской политики Израиля, пишет International Business Times. Как отмечает издание, особое возмущение пользователей интернета вызвало то, что, отказавшись от гастролей в еврейском государстве, певица собирается дать несколько концертов в России. 25 декабря 2017 International Business Times

IBT: Россия планирует строительство «отеля для космических туристов» на МКС Присоединившись к тренду «доступных космических путешествий», Россия намерена построить «роскошный отель» на МКС, сообщает International Business Times. Проект включает в себя «отдельные кабины, тренажёры и выход в открытый космос», добавляет издание. 23 декабря 2017 International Business Times

International Business Times: панорамное видео из космоса развенчало теорию плоской Земли Впервые в истории выход в открытый космос был заснят в формате 360°, передаёт International Business Times. На этих кадрах, в съёмках которых принял участие канал RT, можно увидеть максимально приближенную к реальности перспективу: наша планета имеет округлую форму. 9 октября 2017 International Business Times

IBT: Бэтмен оскандалился — в игре нашли фото убитого российского посла Создатели новой серии компьютерных игр о Бэтмене Telltale Games в своём новом творении использовали снимок убитого российского посла Андрея Карлова, который был застрелен в Турции. Как сообщает International Business Times, разработчики, которые пока никак не прокомментировали ситуацию, вероятно, попросту не проверили источники изображения. 6 октября 2017 International Business Times

IBT: Клинтон извинилась перед Обамой за поражение — не давали покоя русские Кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон винила в своём поражении всех, кроме себя, пишет International Business Times. Как стало известно благодаря книге американских журналистов Джонатана Аллена и Эми Парнс, раскрывающей подробности кампании демократов, Клинтон очень сильно переживала по поводу российского «вмешательства» в выборы и не понимала, почему действующий лидер так мало занимается этим вопросом. 20 апреля 2017 International Business Times

IBT: Царнаева казнят ещё не скоро, если вообще до этого дойдёт Исполнитель теракта на Бостонском марафоне, Джохар Царнаев, ещё в 2015 году был приговорён к смертной казни, однако для него и его адвокатов это стало лишь началом долгой судебной битвы, пишет International Business Times. Как отмечается в статье, апелляции, равно как и ожидание в камере смертников, могут растянуться на десять лет. 18 апреля 2017 International Business Times

Американский эксперт обвинил США в фальсификации данных о химической атаке в Сирии Данные о зариновой химической атаке в Сирии, представленные Белым домом, противоречивы и не могут доказать вины Башара Асада, заявил почётный профессор Массачусетского технологического института и бывший сотрудник Министерства обороны США Теодор Постол. По словам эксперта, фотографии обломков снаряда с зарином говорят о том, что снаряд не был сброшен с воздуха и ответственность за него могут нести повстанцы. 18 апреля 2017 International Business Times

IBT: астронавт NASA боится свидания с космическим туалетом Для американца Джека Фишера, которому предстоит отправиться на МКС, походы в туалет в условиях невесомости куда страшнее, чем выход в открытый космос, пишет International Business Times. Как отмечают бывалые астронавты, «аварии» действительно случаются, но в основном система всасывания отходов работает надёжно. 18 апреля 2017 International Business Times

IBT: с прибытием войск США в Эстонию Россия проверила боеготовность ВКС В России по приказу президента Владимира Путина была проведена внезапная проверка боеготовности ВКС. Как отмечает International Business Times, всего за несколько дней до этого американские войска и бронетехника прибыли на север Эстонии в рамках усиления сил НАТО в Восточной Европе. 8 февраля 2017 International Business Times

Минобороны Норвегии: у России нет причин для паники из-за морских пехотинцев Как пишет International Business Times, переброска более 300 американских морских пехотинцев в Норвегию пришлась российским властям не по душе. В Москве заявили, что этот шаг определённо не улучшит отношений между двумя странами. Однако норвежский министр обороны Ин Эриксен Соэрейде со своей стороны отметила, что у России «нет причин для паники» по поводу военных США в Норвегии. 18 января 2017 International Business Times