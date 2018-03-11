India Today
Клинтон: Трамп питает довольно сильную симпатию к диктаторам
Дональд Трамп действительно испытывает довольно сильную симпатию к диктаторам, завила в интервью India Today экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом она выразила уверенность в том, что в случае с Россией и Владимиром Путиным дело не ограничивается одним лишь благосклонным отношением со стороны американского лидера.
India Today: министр энергетики похвастался российской дорогой, выдав её за индийскую
Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя в своём Twitter успехи местной программы уличного освещения, опубликовал фотографию российской трассы, сообщает India Today. Пользователи соцсети указали чиновнику на эту ошибку, после чего он удалил своё сообщение, заменив его другим — уже с индийскими дорогами.
IT: производство Ка-226Т обойдётся Индии в 2,5 раза дороже закупки в России
Строительство лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т в Индии обойдётся стране почти в 2,5 раза дороже, чем их производство в России, сообщает India Today. Впрочем, издание надеется, что эту сделку в начале июня обсудят на встрече в Москве Владимир Путин и Нарендра Моди.
Индийский политик: Ради Обамы Индия от России не откажется
В Дели не понимают целесообразности западной политики изоляции России, – ведь из-за этого Москва стремительно сближается с Китаем, отмечает бывший глава МИД Индии. По его мнению, во время предстоящего визита Путина в Индию Дели должен показать, что у России есть друзья, которые ее уважают.
India Today: Китайский «Новый шелковый путь» побил русский Транссиб
Китайские власти запустили первый товарный поезд, который отправился по новому маршруту через всю Евразию – от востока Китая до испанской столицы Мадрида. Как отмечает India Today, по своей длине он переплюнул даже знаменитый российский Транссиб. Китайцы назвали его «Новый шелковый путь» — чтобы вновь установить связи с Европой, поясняет издание.
Российские специалисты не пострадали при взрыве индийской подлодки
Семь российских специалистов, которые занимались обслуживанием подлодки ВМС Индии «Синдуракшак», находились в момент взрыва в отеле. Об этом заявила пресс-секретарь предприятия, сообщает India Today. Судно в январе этого года вернулось после модернизации в Северодвинске, добавляет издание.
Авианосец «Викрамадитья» выдержал испытание скоростью
Авианосец «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков») успешно прошел в Баренцевом море ходовые испытания на высокой скорости. Как пишет издание India Today, это должно развеять опасения ВМС Индии о функциональности этого корабля.
India Today: «Отрывные вечеринки» на севере Индии – дело рук русской мафии
Русская и израильская мафии принимают активное участие в производстве и сбыте наркотиков на севере Индии, сообщает India Today. Они выращивают ценное сырье в долинах штата Химачал-Прадеш и продают его во время «отрывных вечеринок», либо отправляют на Гоа, а оттуда – за границу.
Житель Челябинска сменил имя на Иешуа и намерен перебраться в Израиль
В Челябинске выдали паспорт на имя «Иешуа бен Марьям Эль Машиах», что в переводе с иврита означает «Иисус, сын Марии, Мессия». Владелец документа, которого прежде звали Вячеслав, заявил, что планирует перебраться в Израиль. Кроме этого, он отметил, что «всегда общался со святым духом».
США не заставят Индию отказаться от российского оружия
Индия спешит развеять слухи об охлаждении отношений между Москвой и Нью-Дели. Напротив, стороны планируют подписать миллиардные контракты на поставки в страну российского оружия. Кроме того, визит Путина должен поставить точку в споре вокруг российских ядерных реакторов.
Путин отложил визит в Нью-Дели из-за несговорчивости индийцев
Президент Путин внезапно отложил поездку в Индию из-за разногласий двух стран, связанных с трудностями крупного российского бизнеса в этой стране, сообщает газета India Today. Она отмечает, что индийская сторона уже назначила новую дату, что с ее стороны очень необычно.