Клинтон: Трамп питает довольно сильную симпатию к диктаторам Дональд Трамп действительно испытывает довольно сильную симпатию к диктаторам, завила в интервью India Today экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом она выразила уверенность в том, что в случае с Россией и Владимиром Путиным дело не ограничивается одним лишь благосклонным отношением со стороны американского лидера. 11 марта 2018 India Today

India Today: министр энергетики похвастался российской дорогой, выдав её за индийскую Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя в своём Twitter успехи местной программы уличного освещения, опубликовал фотографию российской трассы, сообщает India Today. Пользователи соцсети указали чиновнику на эту ошибку, после чего он удалил своё сообщение, заменив его другим — уже с индийскими дорогами. 21 августа 2017 India Today

IT: производство Ка-226Т обойдётся Индии в 2,5 раза дороже закупки в России Строительство лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т в Индии обойдётся стране почти в 2,5 раза дороже, чем их производство в России, сообщает India Today. Впрочем, издание надеется, что эту сделку в начале июня обсудят на встрече в Москве Владимир Путин и Нарендра Моди. 23 мая 2017 India Today

Индийский политик: Ради Обамы Индия от России не откажется В Дели не понимают целесообразности западной политики изоляции России, – ведь из-за этого Москва стремительно сближается с Китаем, отмечает бывший глава МИД Индии. По его мнению, во время предстоящего визита Путина в Индию Дели должен показать, что у России есть друзья, которые ее уважают. 9 декабря 2014 India Today

India Today: Китайский «Новый шелковый путь» побил русский Транссиб Китайские власти запустили первый товарный поезд, который отправился по новому маршруту через всю Евразию – от востока Китая до испанской столицы Мадрида. Как отмечает India Today, по своей длине он переплюнул даже знаменитый российский Транссиб. Китайцы назвали его «Новый шелковый путь» — чтобы вновь установить связи с Европой, поясняет издание. 24 ноября 2014 India Today

Российские специалисты не пострадали при взрыве индийской подлодки Семь российских специалистов, которые занимались обслуживанием подлодки ВМС Индии «Синдуракшак», находились в момент взрыва в отеле. Об этом заявила пресс-секретарь предприятия, сообщает India Today. Судно в январе этого года вернулось после модернизации в Северодвинске, добавляет издание. 14 августа 2013 India Today

Авианосец «Викрамадитья» выдержал испытание скоростью Авианосец «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков») успешно прошел в Баренцевом море ходовые испытания на высокой скорости. Как пишет издание India Today, это должно развеять опасения ВМС Индии о функциональности этого корабля. 29 июля 2013 India Today

India Today: «Отрывные вечеринки» на севере Индии – дело рук русской мафии Русская и израильская мафии принимают активное участие в производстве и сбыте наркотиков на севере Индии, сообщает India Today. Они выращивают ценное сырье в долинах штата Химачал-Прадеш и продают его во время «отрывных вечеринок», либо отправляют на Гоа, а оттуда – за границу. 4 июня 2013 India Today

Житель Челябинска сменил имя на Иешуа и намерен перебраться в Израиль В Челябинске выдали паспорт на имя «Иешуа бен Марьям Эль Машиах», что в переводе с иврита означает «Иисус, сын Марии, Мессия». Владелец документа, которого прежде звали Вячеслав, заявил, что планирует перебраться в Израиль. Кроме этого, он отметил, что «всегда общался со святым духом». 26 апреля 2013 India Today

США не заставят Индию отказаться от российского оружия Индия спешит развеять слухи об охлаждении отношений между Москвой и Нью-Дели. Напротив, стороны планируют подписать миллиардные контракты на поставки в страну российского оружия. Кроме того, визит Путина должен поставить точку в споре вокруг российских ядерных реакторов. 24 декабря 2012 India Today