Fenghuang: Россия для Китая не так важна, как кажется

Россия, в которой многие видят союзника Китая на случай противостояния с Америкой, на самом деле, в отличие от Вашингтона, не так уж и важна для Пекина, утверждает блогер китайского информационного портала Fenghuang. Он подчеркивает, что в современном мире все определяется сильной экономикой, и в этом плане Москва не самый незаменимый партнер. В частности, США очень тесно связаны с Китаем в этой области, а, значит, их противостояние вряд ли когда-нибудь серьезно обострится.