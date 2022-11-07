Французский политик: Киев и Запад способны на провокацию, чтобы скрыть правду о подрыве российских газопроводов

Киев и его западные партнёры могут устроить очередную провокацию, чтобы отвлечь внимание от правды о подрыве российских газопроводов в Балтийском море, считает французский политик Флориан Филиппо. На его взгляд, версия Москвы о причастности к теракту британских спецслужб заслуживает доверия ввиду отсутствия у другой стороны собственных объяснений случившегося, а также недопуска России и Германии к расследованию инцидента.