На целой серии старинных фотографий города Красноярска была обнаружена загадочная «девочка-фантом», которая на всех снимках запечатлена с одним и тем же серьезным выражением лица и почти в одной и той же одежде, сообщает El Comercio. Как отмечается в статье, в настоящее время предпринимаются попытки выяснить, кто же эта девочка.

Russia Today - рупор Владимира Путина

Канал Russia Today был создан для того, чтобы улучшить образ России в западных странах, пишет El Comercio. Причем, как у русских, так и у зарубежных аналитиков не вызывает сомнений его информационная направленность. Она явно антизападная. При этом на RТ никогда не рассказывают об отсутствии демократии в России, о несоблюдении законов и о тупике, в котором находится инфраструктура страны.