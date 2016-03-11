Op-Ed: Почему Европа должна возглавить НАТО НАТО было создано Америкой, за ней всегда были первое и последнее слово в деятельности альянса, пишет на сайте Digital Journal ирландский журналист Джон Маколифф. Однако большинство его членов составляют европейские страны, и при этом в вопросах своих военных обязательств они практически ничего не решают. По мнению автора, такой расклад необходимо изменить. 11 марта 2016 Digital Journal

Digital Journal: «Голос Америки» разочаровывает Автора статьи в Digital Journal возмутил тот факт, что «Голос Америки» никак не отреагировал на попытки Владимира Путина оправдать пакт Молотова-Риббентропа. Впрочем, журналист отметил, что отсутствие какой-либо аналитики – это прискорбно, но не удивительно. «Голос Америки» сейчас переживает серьезный кризис и не до конца осознает свою задачу, считает автор. 13 мая 2015 Digital Journal

Digital Journal: Уолтер Айзексон об американских СМИ и общественной дипломатии Американским СМИ все труднее пробиться к зарубежной аудитории. Из-за кризиса в управлении они заметно проигрывают своим иностранным конкурентам, в том числе RT, считает известный журналист и биограф Уолтер Айзексон. Особенно это заметно в социальных сетях, ведь даже столь актуальное интервью Айзексона на Совете управляющих по вопросам вещания США, посмотрели всего 25 человек. 8 мая 2015 Digital Journal

Digital Journal: Россияне нашли ответ цензуре в интернете Российские программисты придумали, как можно обойти цензуру в интернете, сообщает издание Digital Journal. Этот метод позволяет не только открывать запрещенные Роскомнадзором сайты, но и перенаправлять на другие. В результате провайдер вынужден блокировать все, в том числе и проправительственные ресурсы. 30 июня 2014 Digital Journal