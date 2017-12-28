CSM: сельская глубинка России пустеет из-за смены приоритетов После краха советской системы большая часть молодёжи и людей среднего возраста перебралась из российской глубинки в города, где проще найти работу и лучше бытовые условия. И даже хотя сельское хозяйство в России сейчас переживает относительный подъём, огромное число бывших колхозов и совхозов постепенно разрушаются и «умирают», пишет The Christian Science Monitor. 28 декабря 2017 Christian Science Monitor

Журналисты Christian Science Monitor увидели в России «удивительно свободный народ» Поездка журналистов американского издания The Christian Science Monitor Сары Миллер Йаны и Артура Брайта в Россию, несмотря на их опытность, оказалась «откровением» для них обоих. Как рассказали сами журналисты, россияне — «удивительно свободный» народ и они совсем не такие, какими их изображают на Западе. 6 ноября 2017 Christian Science Monitor

CSM: Большая Российская энциклопедия закрывает «печатную» эпоху Вскоре свет увидит последний том Большой Российской энциклопедии, которая, по замыслу создателей, должна помочь людям ориентироваться в обилии информации в современном мире, сообщает The Christian Science Monitor. Таким образом, для наследницы легендарной Большой советской энциклопедии печатный формат подошёл к концу, и теперь она, как и зарубежные аналоги, полностью перейдёт на онлайн-версию. 24 марта 2017 Christian Science Monitor

CSM: после разговора Путина с Трампом экономика России воспрянула духом В ходе своей первой телефонной беседы президенты России и США не обсудили актуальный вопрос санкций, сообщает автор статьи для The Christian Science Monitor. Впрочем, российскую экономику воодушевил сам факт переговоров. Они стали «позитивным сигналом для бизнеса и инвесторов», приводит издание мнение главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. 30 января 2017 Christian Science Monitor

CSM: от былой безответной любви к США у россиян осталось лишь разочарование После распада СССР россияне любили Америку и были высокого о ней мнения, пишет The Christian Science Monitor. Однако из-за экономических проблем 1990-х годов и авантюризма западных стран на Балканах и Ближнем Востоке вера в дружбу с США улетучилась и осталось лишь разочарование, говорится в статье. 12 января 2017 Christian Science Monitor

CSM: хакерские атаки — ответ России на панамские документы Россия могла попытаться повлиять на американские выборы из желания отомстить за утечку панамских документов и допинговый скандал с её спортсменами. К этим скандалам, по мнению Кремля, причастны США. Однако газета The Christian Science Monitor уверена, что Москве и Вашингтону пора прекратить этот порочный круг «грязных уловок» и устроить «киберразрядку». 10 января 2017 Christian Science Monitor

CSM: Россия, Иран и Турция спешат уладить разногласия, чтобы поделить Сирию Как сообщает The Christian Science Monitor, Россия, Иран и Турция намерены поделить Сирию на сферы влияния. Для этого они отказываются от части своих прежних требований в переговорах по сирийскому конфликту. Издание пишет, что обсуждение соглашения только началось и пока в нем не принимают участие ни США, ни страны Персидского залива. 29 декабря 2016 Christian Science Monitor

CSM: уходящий год подготовил почву для конфликтов США и с Китаем, и с Россией В следующем году Вашингтону стоит ждать конфронтации с Пекином, пишет The Christian Science Monitor. Пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт. Кроме того, отмечает издание, американским властям придётся столкнуться с расхождением в вопросах безопасности с Кремлем, «армия которого становится сильнее». 28 декабря 2016 Christian Science Monitor

Christian Science Monitor: России снова пообещали реформы Владимир Путин в очередной раз пообещал провести реформы, которые позволят российской экономике восстановить темы роста. Пока что никаких реформ проведено не было, однако издание The Christian Science Monitor полагает, что сейчас у Путина, возможно, остался последний шанс выполнить свои обещания. 2 декабря 2016 Christian Science Monitor

Christian Science Monitor: В сирийском кризисе еще есть место дипломатии Вопреки «явному пессимизму и взаимному отчуждению» у Москвы и Вашингтона по-прежнему есть надежда на сотрудничество в Сирии, приводит Christian Science Monitor мнение американских экспертов. В годы холодной войны, напоминают эксперты, при урегулировании конфликтов России и США удавалось забыть о противоречиях и сотрудничать в сферах, представляющих общий интерес. Так же они могут поступить и сегодня в Сирии, уверены эксперты. 22 сентября 2016 Christian Science Monitor