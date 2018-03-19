Посол России пообещал CBS News, что Москва не оставит санкции США без ответа Кремль примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями, передаёт CBS News со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова. Как отмечается в статье, посол отказался сообщать подробности. Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал расширить «чёрный список» невъездных американцев. 19 марта 2018 CBS NEWS

CBS NEWS: в своём поражении Клинтон обвинила американцев-ретроградов По словам Хиллари Клинтон, она одержала победу в «оптимистичных, разнообразных, динамичных и двигающихся вперёд местах», в то время как её соперник Дональд Трамп ориентировался на противников прогресса, передаёт CBS News. При этом, по её мнению, Трамп апеллировал к чувствам американцев, которым «пришлось не по душе получение прав чернокожими». 14 марта 2018 CBS NEWS

Винтовка — это кощунство: протестующие в США выступили против оружия в церкви Из сотен людей, пришедших в церковь на церемонию благословения пары, более 50 человек взяли с собой винтовки AR-15, сообщает CBS News. По мнению участников церемонии, оружие символизирует «жезл железный» из библейской Книги Откровения, а протестующие, собравшиеся снаружи церкви, посчитали происходящее «кощунством». 1 марта 2018 CBS NEWS

CBS News: Тиллерсон рассказал о давней дружбе с Путиным и новых санкциях Рекс Тиллерсон признался, что его взаимоотношения с Путиным длятся уже 18 лет, но после его вступления в должность госсекретаря США они изменились, ведь изменились и вопросы, которые им приходится обсуждать. Кроме того, в интервью CBS News он упомянул о том, что Вашингтон допускает возможность введения новых санкций против России. 19 февраля 2018 CBS NEWS

CBS: Москва не экстрадирует виновных во «вмешательстве», но «российское дело» ещё не закрыто Москва вряд ли станет экстрадировать лиц, обвиняемых Минюстом США в организации операции по «вмешательству» в американские выборы, сообщает CBS News. Между тем, как полагает эксперт канала, российское правительство наверняка приложило руку к данной информационной кампании. Как бы то ни было, по данным CBS, «российское дело» в ближайшее время закрыто не будет. 19 февраля 2018 CBS NEWS

CBS News: Тиллерсон не исключил силовой ответ на химатаки в Сирии Журналистка CBS News побеседовала с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном о его отношениях с Владимиром Путиным и ситуации вокруг сирийского конфликта. В интервью телеканалу дипломат признался, что США могут вновь нанести авиаудар по Сирии, если применение химического оружия в стране не прекратится. 16 февраля 2018 CBS NEWS

CBS: Хейли обвинила Москву в стремлении «похоронить» расследование химатак в Сирии Постпред США при ООН Никки Хейли выступила с критикой российского предложения по расследованию применения химического оружия в сирийском конфликте. По мнению дипломата, таким образом Москва пытается спасти президента Башара Асада от ответственности, передаёт CBS News. 6 февраля 2018 CBS NEWS

CBS: Тиллерсон заговорил о «смене режима» в Венесуэле — слишком пророссийский Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал «тревожным» усиление влияния России в Латинской Америке, упрекнув в дестабилизации региона также Китай и Венесуэлу, сообщает CBS News. Кроме того, Тиллерсон заявил, что США хотели бы увидеть смену «коррумпированного и враждебного» режима Николаса Мадуро, который пользуется поддержкой России. 2 февраля 2018 CBS NEWS

CBS NEWS: в США обнародовали видеодоказательство небезопасного манёвра российского истребителя во время перехвата Пентагон опубликовал видеозапись «небезопасного» перехвата американского самолёта-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Чёрным морем, предаёт CBS News. В ходе перехвата, длившегося 2 часа 40 минут, российский борт пересёк траекторию полёта EP-3, из-за чего американский самолёт оказался в зоне турбулентности, сообщили в ВМС США. 1 февраля 2018 CBS NEWS

CBS News: дезинформационная война Мы не делали ничего противозаконного, тайного или противоестественного, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эксклюзивном интервью CBS News. Отвечая на вопросы журналистки Лесли Шталь, обвинившей канал в распространении кремлёвской пропаганды, Симоньян напомнила, что наличие различных мнений в Америке всегда только приветствовалось, но, очевидно, к RT это не относится. Канал вынудили зарегистрироваться иностранным агентом, что, по мнению Симоньян, является грубейшим нарушением провозглашённой в США свободы слова. При публикации материала CBS News отредактировал интервью Симоньян, опустив ряд критичных высказываний и фактов, которые ИноТВ приводит в своих комментариях. 9 января 2018 CBS NEWS