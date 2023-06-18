AfD-Fraktion Bundestag: «Бандера Бербок и Володимир Хабек» — немецким властям досталось от оппозиции в бундестаге

Нынешнему немецкому правительству абсолютно плевать на его собственную страну, заявил во время своего выступления в бундестаге член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Корнель Фронмайер. По его словам, военная помощь Украине в условиях нехватки у бундесвера собственного вооружения похожа на государственную измену. То же самое касается отказа от поставок российского газа. «Бандеры Бербоки и Володимиры Хабеки» в Берлине защищают иностранные интересы, возмущается политик.