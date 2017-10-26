Aargauer Zeitung: российских лыжников будут судить за допинг несмотря на нехватку доказательств Комиссия МОК должна до конца октября вынести решение по делам российских лыжников, подозреваемых в применении допинга. В случае обвинительного приговора олимпийцы не будут допущены на зимние игры в Пхёнчхане. Однако доказательства против российских марафонцев неубедительны, пишет швейцарская Aargauer Zeitung, ссылаясь на немецкого адвоката спортсменов. 26 октября 2017 Aargauer Zeitung

Немецкий историк: Кризисы нужны Путину для сохранения власти Отменять санкции нецелесообразно, потому что Россия сочтет это поощрением ее агрессивной политики, считает немецкий историк Зенке Найтцель. Однако Евросоюзу не следует забывать и о военной сфере, рассказал он в интервью швейцарской Aargauer Zeitung. В конце концов, никто не знает, чего на самом деле хочет Путин, а внешние кризисы нужны ему для сохранения власти. 25 июня 2016 Aargauer Zeitung

Aargauer Zeitung: Мэр Сочи не в ладах с радужной статистикой Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что в столице зимней Олимпиады-2014 нет гомосексуалистов. Однако швейцарская газета Aargauer Zeitung доказывает обратное. Она утверждает, что по законам статистики среди 368 тысяч жителей Сочи обязательно найдутся представители секс-меньшинств. В подтверждение своих слов издание пишет о наличии в городе гей-клубов. 28 января 2014 Aargauer Zeitung