Думская: «патриоты» в Одессе отметили День независимости Украины уничтожением памятника Жукову Активисты в Одессе сняли бюст Жукова с постамента и подвесили над Деволановским спуском, а затем разбили, сообщает «Думская». Это уже второе нападение на памятник маршалу Жукову, который был «незаконно установлен» в городе в 2012 году и «подпадает под декоммунизационный запрет», говорится в статье. 24 августа 2017 Думская

Украинским морпехам построили «экспериментальную» казарму без туалета и электричества Украинские волонтёры опубликовали фотографии строительства экспериментальной казармы для одесского батальона морской пехоты. Как пишет «Думская», в казарме не предусмотрен туалет, не подведена канализация, нет электричества, а также полностью отсутствует система обогрева и отопления. 5 июня 2017 Думская

Думская: в Одесской области обезглавили последнего Ленина В рамках декоммунизации в Одесской области неизвестные расправились с последним памятником Владимиру Ленину на весь регион. Причём, как сообщает сайт «Думская.net», Ленин был «довольно редкой разновидности — в кепочке». 5 мая 2017 Думская

Думская: Одесса посвятит неделю августа фестивалю ЛГБТ В Одессе с 8 по 13 августа ЛГБТ-сообщество проводит тематическую неделю. Как сообщает «Думская», в течение «прайд-недели» состоятся образовательные семинары и встречи с наиболее яркими представителями сообщества, а завершится она Маршем равенства. 21 апреля 2017 Думская

Думская: Одесситы провожают Саакашвили с шашлыками и вином Возле здания Одесской областной администрации жители города «прощаются» с Михаилом Саакашвили, который накануне подал в отставку. Как пишет издание «Думская», на площади играет кавказская музыка, жарятся шашлыки, люди выстраиваются в очередь за угощениями и вином. 8 ноября 2016 Думская

Думская: Украинских морпехов оснастили хрущевскими бэтээрами 137-й Одесский батальон морской пехоты ВМС Украины получил плавающие бронетранспортеры советской серии БТР-60, которые начали выпускать еще при Хрущеве, сообщает «Думская». Эта техника находилась на консервации, а затем ее ремонтировали для продажи в одну из африканских стран, поясняется в статье. Однако контракт сорвался, и в Киеве решили передать старые машины украинским морпехам. 30 августа 2016 Думская

Думская: Саакашвили намекнул, что переворот в Турции выгоден Путину Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намекнул, что к попытке переворота может быть причастна Россия, пишет «Думская». По его словам, «если бы этот сценарий был успешным, то руки Путина были бы развязаны и это привело бы к дестабилизации во всем причерноморском регионе». 17 июля 2016 Думская

Минобороны Украины: Флот разорен и разложен, офицеры отдыхают в Крыму Закрытый доклад группы военных ревизоров показал, что на украинском флоте сложилась катастрофическая ситуация со снабжением и процветает кумовство, сообщает «Думская». Морально-психологическое состояние личного состава тоже вызывает тревогу: выявлены массовые факты дезертирства, а многие украинские офицеры не гнушаются отдыхать «в гостях у оккупантов» в Крыму, отмечается в статье. 11 марта 2016 Думская

Думская: В Одессе у темной стороны Силы возникли проблемы В Одессе возле избирательного участка полиция задержала мужчину в костюме Чубакки - он не смог предъявить удостоверение личности и водительские права, пишет «Думская». Кроме того в голосовании отказали человеку в костюме Дарта Вейдера, который, как сообщается, вел на участке незаконную агитацию. 25 октября 2015 Думская

Одесским геям запретили марш, но разрешили собираться по трое Одесский суд запретил ЛГБТ-активистам провести «Марш равенства» в рамках фестиваля «Одесса Прайд». Как пишет «Думская», вначале власти угрожали, что применят силу, даже если геи будут собираться хотя бы по трое, но потом ограничились общим запретом. 13 августа 2015 Думская