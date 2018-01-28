Девятый канал: новый польский закон о холокосте вызвал возмущение в Израиле Новый законопроект, принятый нижней палатой польского сейма, запрещает заявлять о причастности поляков к истреблению евреев в годы Второй мировой. Нарушителю может грозить штраф или даже тюремный срок. В правительстве Израиля с негодованием встретили эту инициативу, назвав её «отрицанием исторической правды», сообщает «Девятый канал». 28 января 2018 Девятый канал

Девятый канал: Казахстан откажется от кириллицы в 2025 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, поручающий правительству сформировать специальную комиссию по вопросам языка для перехода латинский алфавит. Казахские власти планируют полностью отказаться от использования кириллицы к 2025 году, сообщает Девятый канал. 27 октября 2017 Девятый канал

Greenpeace просит Путина потушить пылающий Байкал Из-за пожаров в Забайкалье и соседних регионах над озером Байкал сумрачно даже днем, а по берегам видна «апокалиптическая» картина пылающих лесов. С пожарами начали бороться слишком поздно, и усилий добровольцев и пожарных не хватает, передает «Девятый канал». Представители Greenpeace просят президента Путина защитить легендарное озеро и помочь остановить огонь. 31 августа 2015 Девятый канал

Девятый канал: Роспотребнадзор начал «химическую атаку» против Запада Представители крупнейших российских торговых сетей начали изымать из продажи импортные товары бытовой химии после получения письма с указаниями от Роспотребнадзора, передает израильский «Девятый канал». В перечень «некондиционной» попала некоторая продукция таких известных марок, как Henkel, Procter & Gamble, Colgate–Palmolive. 25 августа 2015 Девятый канал

Импортозамещение в российском футболе: Слуцкий назначен тренером сборной Тренер ЦСКА Леонид Слуцкий официально стал тренером сборной России по футболу и будет теперь совмещать обе должности как минимум до ноября 2015 года. Мнения спортивных экспертов относительно такой замены, которую подобрал РФС после ухода итальянца Фабио Капелло, разделились почти поровну: одни приветствуют это назначение, другие возмущаются, сообщает «Девятый канал». 7 августа 2015 Девятый канал

Рыжков: Кремль и ФСБ следят, чтобы бизнес не поддерживал оппозицию Российская оппозиция никогда не получала грантов из-за границы, хотя Кремль полностью перекрывает ей кислород внутри страны и не дает бизнесу ее поддерживать, заявил оппозиционер Владимир Рыжков в интервью израильскому «Девятому каналу». По его словам, новая волна эмиграции связана с тем, что квалифицированным специалистам не дают реализовать себя в России и подвергают их преследованиям. 27 июля 2015 Девятый канал

Девятый канал: Путин начал подготовку к большой войне В этом году российская армия уже несколько раз проводила внезапные проверки боеготовности разных родов войск. И по мнению западных экспертов, решение президента Путина возобновить программу по мобилизации резервистов говорит о намерении Кремля «подготовиться к большой войне», передает израильский «Девятый канал». 20 июля 2015 Девятый канал

Украинским журналистам раздали методички с «нужными словами» Для освещения событий на востоке страны и вокруг Крыма для украинских журналистов составили так называемый «Словарь нейтральной терминологии». Как передает «Девятый канал», в материалах о Донбассе предложено использовать термины «российская военная агрессия» и «пророссийские сепаратисты», а обязательным эпитетом Крыма станет «оккупированный» и «аннексированный». 17 июля 2015 Девятый канал

Жириновский требует у Порошенко завод в Липецке взамен «наследства» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов снять претензии к властям Украины в отношении фабрики в Костополе, которая была построена на базе предприятия, принадлежавшего когда-то его деду Ицхаку Эдельштейну. Однако взамен Жириновский потребовал от Порошенко передать ему кондитерский завод концерна Roshen в Липецке, сообщает «Девятый канал». 13 июля 2015 Девятый канал

Фестиваль бардов «убил Макаревича» и ушел в оффлайн Организаторы Грушинского фестиваля предполагают, что утку о гибели «великого советского и российского музыканта Андрея Макаревича», которая появилась на официальном сайте мероприятия, разместили неизвестные хакеры. Помощник Макаревича поспешил опровергнуть сообщение о его смерти, а «виновный» интернет-ресурс более недоступен для посетителей, передает «Девятый канал». 6 июля 2015 Девятый канал