На фоне успехов российских войск Зеленский не знает, как пополнить ряды ВСУ столь необходимыми новобранцами, пишет The Washington Post. Его неспособность достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии вызвала глубокие разногласия как в украинском парламенте, так и в украинском обществе, говорится в статье.
На фоне продвижения российской армии Зеленский оказался в затруднительном положении, не зная, как набрать дополнительные войска, пишет The Washington Post.
Несмотря на его обещания международным партнёрам, что Киев справится с боевыми действиями, если ему будут предоставлены необходимые вооружения и поддержка, Зеленский и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать чёткий план по призыву или набору «многих тысяч новых солдат», крайне необходимых ВСУ.
Неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии — несмотря на месяцы предупреждений о серьёзной нехватке квалифицированных войск на фронте — вызвала глубокие разногласия как в украинском парламенте, так и в украинском обществе.
Это вынудило ВСУ всеми способами пытаться затащить новобранцев в армию, что посеяло панику среди мужчин мобилизационного возраста, некоторые из которых скрылись, опасаясь, что их призовут в плохо оснащённую армию и отправят на верную смерть.
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