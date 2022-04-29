Товарооборот Москвы и Чили превысил $263 млн в 2021 году

Товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает НСН.

«Страны Латинской Америки — одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на удалённость регионов друг от друга», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основной объём столичного экспорта в Чили приходится на продукцию промышленного сектора. Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в прошлом году её было поставлено на $4,3 млн.

«В качестве перспективы развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Чили можно рассматривать поставки диагностических реагентов, средств для макияжа и ухода за кожей, продуктов неорганической химии, а также пластмассы и изделий из них», — добавил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.