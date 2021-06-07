Минфин поддерживает естественный переход международных расчётов с доллара на рубли

В Минфине России сообщили, что «переход в международных расчётах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнёров происходит естественным путём».

В ведомстве отметили, что «связанные с санкциями затруднения в расчётах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние пять лет».

«Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, страна не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты, но из-за американских санкций Москва не может рассчитываться с партнёрами в долларах и вынуждена переходить на расчёты в других валютах.