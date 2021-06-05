Путин не намерен отказываться от доллара как резервной валюты

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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчётов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин не намерен отказываться от доллара как резервной валюты
  • globallookpress.com

В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин сообщил, что Россия вынуждена переходить на расчёты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций Соединённых Штатов.

Российский лидер заметил, что из-за американских санкций Москва не может рассчитываться с партнёрами в долларах и вынуждена переходить на расчёты в других валютах.

«(...) Возникает вопрос надёжности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах», — сказал Путин.

По словам президента России, складывающаяся ситуация в конечном счёте может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчётах.

Он также подчеркнул, что «во всём мире сокращается объём расчётов в долларах».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах властей отказаться от американской валюты в ФНБ.

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