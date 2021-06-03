Силуанов сообщил о планах по сокращению вложений средств ФНБ в доллары

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Министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.
Силуанов сообщил о планах по сокращению вложений средств ФНБ в доллары
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«Мы, как и Центральный банк, приняли решение по сокращению вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото. Доллар — ноль, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%. То есть мы заменили доллары увеличением на 5% в евро, золото и юань», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Отвечая на вопрос о сроках реализации этого плана, министр ответил, что «достаточно быстро, в течение месяца».

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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