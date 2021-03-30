В Удмуртии оценили оборот малых предприятий в 2020 году

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В Удмуртии рассказали об обороте малых предприятий в 2020 году.
В Удмуртии оценили оборот малых предприятий в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой Удмуртстат.

По данным ведомства, показатель достиг 170,1 млрд рублей, или 15,6% от всего оборота по региону.

Из них 94,4 млрд рублей составил объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами малых предприятий.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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