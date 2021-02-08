ЦБ может продлить послабления для банков по кредитованию МСБ на весь 2021 год

Центробанк может продлить послабления для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса на весь 2021 год, заявили в пресс-службе регулятора.

Об этом сообщает газета «Известия».

Первые регуляторные послабления для банков ЦБ принял весной 2020 года. Большинство из них было рассчитано на период с 1 марта по 30 сентября того же года. В августе Банк России решил пролонгировать льготы. В частности, банкам и МФО разрешили до конца года реструктуризировать займы МСП, а также не назначать по ним пени и штрафы.

На одном из совещаний с представителями бизнеса Центробанк допустил, что дедлайн по созданию резервов под кредиты малому предпринимательству может быть сдвинут до конца 2021 года.

«Возможность продления послаблений по кредитам МСП рассматривается только для пострадавших отраслей и только в том случае, если будут сохраняться серьёзные ограничения на их работу, связанные с пандемией. Оценить необходимость продления мер мы планируем в начале II квартала», — заявили в ЦБ.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.