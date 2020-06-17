Объём инвестиций в основной капитал предприятий Оренбуржья вырос на 3,6 млрд в 2019 году

Объём инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Оренбургской области вырос на 3,6 млрд рублей в 2019 году, превысив отметку в 211 млрд.

Об этом сообщает RIA56.

Такие показатели назвал губернатор Денис Паслер во время отчёта о деятельности регионального правительства.

Привлечение новых инвесторов в область останется приоритетной задачей.

«Изменения необходимы во всех сферах, но прежде всего в экономике. Говорить о масштабных переменах пока рано. Но мы понимаем, что нам удалось главное — сформировать базу и начать реализацию долгосрочных проектов, которые дают отдачу уже в этом году», — подчеркнул Паслер.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что Набережные Челны возглавили интегральный рейтинг инвестиционной привлекательности в Татарстане по итогам 2019 года, сместив с первого места Казань.