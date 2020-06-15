Набережные Челны возглавили рейтинг инвестиционной привлекательности в Татарстане

Набережные Челны возглавили интегральный рейтинг инвестиционной привлекательности в Татарстане по итогам 2019 года, сместив с первого места Казань.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

В Набережных Челнах инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на одного жителя республики оказались на 24% выше, чем в Казани.

Кроме того, город привлёк больше иностранных инвестиций, чем столица Татарстана.

Ранее НСН сообщала, что новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.