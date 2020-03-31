Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на нефтяном рынке.

«Нефть в ближайшие месяцы будет находиться на минимальных значениях за всю историю торговли чёрным золотом, — заявил он в беседе с ФАН.

Как пояснил эксперт, к существенному снижению спроса приводят карантинные меры в Европе и США.

По мнению Пикина, необходимости дополнительных мер поддержки российских нефтяников со стороны государства в настоящее время нет.

«Все меры поддержки государства у нас заложены уже в самой налоговой политике. Она в данном случае очень гибкая. Чем выше стоимость нефти, тем выше налоги, и наоборот», — пояснил он.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.