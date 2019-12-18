Корпорация МСП представила «Зеркальный реестр проверок» предпринимателям Москвы

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Корпорация МСП представила «Зеркальный реестр проверок» московским предпринимателям, передаёт «Газета.Ru».
Корпорация МСП представила «Зеркальный реестр проверок» предпринимателям Москвы
  • © mos.ru

Стратегическая сессия была посвящена реализации мер господдержки малых и средних компаний.

Как отметил гендиректор корпорации Александр Браверман, столичные предприниматели активно используют государственные инструменты развития на различных этапах становления бизнеса, а московское правительство ведёт последовательную работу по повышению доступности мер поддержки для субъектов МСП.

Что касается «Зеркального реестра проверок», то он создан на портале бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента России по итогам форума «Опоры России» 23 октября 2018 года.

Одна из основных целей — обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру России для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы.

По словам Бравермана, «Зеркальный реестр проверок» — это неотъемлемая часть «регуляторной гильотины».

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