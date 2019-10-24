В Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин рассказал об интересе российских бизнесменов к Африке, сообщает ФАН.
В Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке
  • РИА Новости

Как считает сенатор, России нужно развивать проекты со странами континента на уровне бизнеса.

«Ранее наш президент чётко обрисовал, какие цели стоят перед нами. Мы внимательно слушаем наших африканских партнёров и стремимся выстроить бизнес так, чтобы выгоду получили все», — заявил он.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить