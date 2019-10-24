В Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин рассказал об интересе российских бизнесменов к Африке, сообщает ФАН.

Как считает сенатор, России нужно развивать проекты со странами континента на уровне бизнеса.

«Ранее наш президент чётко обрисовал, какие цели стоят перед нами. Мы внимательно слушаем наших африканских партнёров и стремимся выстроить бизнес так, чтобы выгоду получили все», — заявил он.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.