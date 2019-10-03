Группа ВЭБ.РФ подпишет соглашения с компаниями Кубы на €54,8 млн

Группа ВЭБ.РФ подпишет соглашения с кубинскими предприятиями на общую сумму €54,8 млн во время официального визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу 3—4 октября.

Премьер-министр России 3—4 октября посетит Кубу с официальным визитом, во время которого Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) подпишет с компанией AVIAIMPORT S.A соглашение на €21 млн евро.

Документ будет касаться финансирования проектов по поддержанию лётной годности самолётов российского производства, эксплуатируемых Кубой.

РЭЦ также заключит соглашение с Banco Exterior de Cuba о финансировании поставок на Кубу прокатного стана для производства стальной арматуры и проволоки для проекта «Лас Тунас» на сумму €33,8 млн.

«По итогам 2018 года и товарооборот, и российский несырьевой экспорт на Кубу продемонстрировали рост. Товарооборот составил $387 млн, увеличившись на 33%, несырьевой неэнергетический экспорт составил $313 млн, прибавив по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 41%. На Кубу осуществляются поставки российской автомобильной и железнодорожной техники, продукции металлургии, АПК. В современных экономических реалиях Куба является для нас стратегическим партнёром, а мы, в свою очередь, расширяя экспорт и открывая кубинский рынок для российских товаров, становимся проводниками экономической дипломатии на американском континенте», — отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнёв.

Ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600—700 млн.