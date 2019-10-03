В кабмине дали прогноз по объёму инвестиций в ремонт энергоблоков Кубы

Предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600 — 700 млн, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

«В целях реализации данного проекта планируется привлечение заёмного финансирования. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в €600 — 700 млн», — цитирует представителя кабмина ТАСС.

По словам Приходько, «Интер РАО — Экспорт» и кубинская государственная электроэнергетическая компания Energoimport уже согласовали дорожную карту проекта.

Ожидается, что контракт на выполнение работ на ТЭС «Восточная Гавана», «Максимо Гомес» и «Антонио Масео» будет подписан в марте 2020 года.

При этом, как передаёт РИА Новости, Приходько подтвердил готовность России стать стратегическим партнёром Кубы при создании собственной атомной энергетики, если та будет в этом заинтересована.

«Предпосылки для этого имеются, включая кадровый корпус высокопрофессиональных кубинских физиков и инженеров-атомщиков, прошедших обучение в советских и российских вузах», — уточнил он.

Ранее стало известно, что российский премьер Дмитрий Медведев посетит Кубу 3—4 октября.

20 сентября в Москве прошло заседание российско-кубинской межправкомиссии под председательством вице-премьера Юрия Борисова и вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса, в ходе которого обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, производства и сельского хозяйства.