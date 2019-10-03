В кабмине дали прогноз по объёму инвестиций в ремонт энергоблоков Кубы

Короткая ссылка
Предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600 — 700 млн, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

«В целях реализации данного проекта планируется привлечение заёмного финансирования. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в €600 — 700 млн», — цитирует представителя кабмина ТАСС.

По словам Приходько, «Интер РАО — Экспорт» и кубинская государственная электроэнергетическая компания Energoimport уже согласовали дорожную карту проекта.

Ожидается, что контракт на выполнение работ на ТЭС «Восточная Гавана», «Максимо Гомес» и «Антонио Масео» будет подписан в марте 2020 года.

При этом, как передаёт РИА Новости, Приходько подтвердил готовность России стать стратегическим партнёром Кубы при создании собственной атомной энергетики, если та будет в этом заинтересована.

«Предпосылки для этого имеются, включая кадровый корпус высокопрофессиональных кубинских физиков и инженеров-атомщиков, прошедших обучение в советских и российских вузах», — уточнил он.

Ранее стало известно, что российский премьер Дмитрий Медведев посетит Кубу 3—4 октября. 

20 сентября в Москве прошло заседание российско-кубинской межправкомиссии под председательством вице-премьера Юрия Борисова и вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса, в ходе которого обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, производства и сельского хозяйства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить