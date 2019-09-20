Заседание российско-кубинской межправкомиссии пройдёт 20 сентября

В Москве 20 сентября пройдёт заседание российско-кубинской межправкомиссии под председательством вице-премьера Юрия Борисова и его кубинского коллеги вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрят «вопросы торгового и экономического сотрудничества в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, производства и сельского хозяйства».

Ранее замглавы Минтранса Дмитрий Зверев провёл встречу в Гаване с заместителем министра транспорта Кубы Наимой Альфонсо.

Отмечалось, что по итогам заседания был подписан протокол, подтверждающий стремление двух стран к дальнейшему развитию торговых и экономических отношений.