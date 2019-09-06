Замглавы Минтранса России провёл встречу с замминистра транспорта Кубы

Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев провёл встречу в Гаване с заместителем министра транспорта Кубы Наимой Альфонсо.

«Мы обсудили актуальные темы в отношениях между Кубой и Россией… в соответствии с чем приняли решение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, морского флота, авиации, а также осуществления конкретных инвестиционных проектов», — цитирует РИА Новости Зверева.

Отмечается, что по итогам заседания был подписан протокол, подтверждающий стремление двух стран к дальнейшему развитию торговых и экономических отношений.

В конце августа в Федеральной службе военно-технического сотрудничества (ФСВТС) России заявили, что Москва и Гавана проводят работу по подписанию новых контрактов в военно-технической сфере.