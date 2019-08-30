В ФСВТС рассказали о подготовке новых контрактов с Кубой

В Федеральной службе военно-технического сотрудничества (ФСВТС) России заявили, что Москва и Гавана проводят работу по подписанию новых контрактов в военно-технической сфере. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСВТС.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время у России и Кубы есть ряд подписанных контрактов на ремонт и восстановление ранее поставленного имущества российского производства.

«Экспертами наших стран проводится работа по подписанию новых контрактов», — заявили в службе.

Отмечается, что ранее выданный Гаване кредит на €38 млн позволит реализовать программу технологического сотрудничества между двумя государствами до 2020 года.

Ранее в ФСВТС рассказали о втором этапе поставок С-400 в Турцию.