В ФСВТС рассказали о втором этапе поставок С-400 в Турцию
- РИА Новости
«Поставка второй части системы С-400 началась, продлится несколько недель, несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года — начале следующего мы эту работу завершим», — цитирует РИА Новости Шугаева.
27 августа начался второй этап поставок С-400 в Турцию, когда транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских систем приземлился в Анкаре.
Ожидается, что обучение турецких военных управлению С-400 начнётся 1 сентября 2019 года и закончится 2 января 2020 года.
Подробнее — в материале RT.