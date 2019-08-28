В ФСВТС рассказали о втором этапе поставок С-400 в Турцию

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Второй этап поставок ЗРК С-400 в Турцию завершится в течение нескольких недель и потребует несколько десятков рейсов авиации. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В ФСВТС рассказали о втором этапе поставок С-400 в Турцию
  • РИА Новости

«Поставка второй части системы С-400 началась, продлится несколько недель, несколько десятков рейсов. Обучение турецких специалистов продолжается, в конце этого года — начале следующего мы эту работу завершим», — цитирует РИА Новости Шугаева.

27 августа начался второй этап поставок С-400 в Турцию, когда транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских систем приземлился в Анкаре.

Ожидается, что обучение турецких военных управлению С-400 начнётся 1 сентября 2019 года и закончится 2 января 2020 года.

Подробнее — в материале RT.

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